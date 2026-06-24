Националният отбор на Колумбия спечели с 1:0 срещу Демократична република Конго в двубой от втори кръг на груповата фаза на Световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико.

Мачът се игра на стадион "Акрон" в Сапопан пред 45 358 зрители по трибуните.

Още в 6-атас минута защитникът Даниел Муньос откри резултата в полза на южноамериканците, но попадението беше отменено след преглед от ВАР поради засада.

Все пак той записа името си сред голмайсторите в мача, разписвайки се в 76-ата минута. Асистенцията беше дело на халфа на Ривър Плейт Хуан Кинтеро.

Това беше исторически първи двубой между тези две държави.

С успеха Колумбия събра пълен актив от 6 точки и се намира на върха в група "К". Демократична република Конго са 3-и с 1 точка.