По-малко от 24 часа, след като се раздели с Черно море, вече е ясно къде ще продължи кариерата си Димитър Тонев. Атакуващият халф се завръща там, където се е чувствал най-добре - в родния си клуб Ботев (Пловдив), научи Plovdiv24.bg.

24-годишният футболист вече е уточнил с ръководството на жълто-черните условията по бъдещия си договор. Съвсем скоро той ще бъде представен като поредно ново попълнение в летната селекция на "канарите", разбра още нашата медия.

До момента Тонев има 75 официални мача за Ботев. В тях той е реализирал 4 гола и е добавил 5 асистенции. В кариерата си полузащитникът е играл още за отборите на Крумовград и Пирин (Благоевград).