"Черно-бяла" фондация съобщи приятна новина за локомотивците
Автор: Стойчо Генов 11:10
©
виж галерията
Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, излезе с приятна новина за локомотивците. Тя е свързана с голямата музейна експозиция, която се подготвя в момента и голяма част от която вече е готова.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондацията:

Локомотивци, имаме приятна новина за голямата музейна експозиция!

Най-трудоемката миниизложба - и тази с най-много разнородни експонати - изложбата на календарите и постерите, вече е готова.

Освен стандартните официални клубни календари, сме подготвили и изключително ценни експонати:

● уникален постер от бенефиса на Зума

● редки ленени и картонени календари на ДФС

Към миниизложбата ще се включат и фенски календари, както и постери за обявяване на Черно - бяла Коледа, които допълват пъстрата и емоционална картина на клубната история.

Всички ние ще имаме възможност да прекараме много вълнуващи и носталгични моменти с любимците си, запечатани в календарите през годините.

В приложената галерия можете да видите малка част от експонатите, които ви очакват.

Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив" като направите своето дарение на следната сметка:

Фондация “100 години Локомотив Пловдив"

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Револют: @lpfc100

Вашата подкрепа е важна за нас, за да продължим изпълнението на всички поставени цели!
