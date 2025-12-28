|Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, излезе с приятна новина за локомотивците. Тя е свързана с голямата музейна експозиция, която се подготвя в момента и голяма част от която вече е готова.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондацията:
Локомотивци, имаме приятна новина за голямата музейна експозиция!
Най-трудоемката миниизложба - и тази с най-много разнородни експонати - изложбата на календарите и постерите, вече е готова.
Освен стандартните официални клубни календари, сме подготвили и изключително ценни експонати:
● уникален постер от бенефиса на Зума
● редки ленени и картонени календари на ДФС
Към миниизложбата ще се включат и фенски календари, както и постери за обявяване на Черно - бяла Коледа, които допълват пъстрата и емоционална картина на клубната история.
Всички ние ще имаме възможност да прекараме много вълнуващи и носталгични моменти с любимците си, запечатани в календарите през годините.
В приложената галерия можете да видите малка част от експонатите, които ви очакват.
