Данаил Бачков със силен призив към "черно-бялата" общественост
Автор: Стойчо Генов 12:28Коментари (1)720
©
Бившият капитан на Локомотив Пловдив Данаил Бачков отправи важен призив към черно-бялата общност. Той е свързан с предстоящия вековен юбилей на клуба, който се организира основно от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".

"Не малка част от моята кариера премина в Локомотив Пловдив. Бил съм и капитан на този отбор. За мен винаги е било удоволствие и чест да играя с черно-бялата фланелка, а и да нося капитанската лента на този клуб. Благодарен съм, че съм бил част от този клуб", заяви Данаил Бачков в специално видео обръщение, публикувано от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".

"Моля всички черно-бели сърца, всички, свързани и живеещи с черно-бялата идея, да бъдем съпричастни към организацията на този празник и да подкрепим инициативата на Фондация "100 години Локомотив"! Да бъдем единни, така, както винаги сме били! Да подкрепим и да помогне, кой с каквото може, организацията на този празник. За да може този юбилей да бъде отпразнуван така, както подобава на велик клуб като Локомотив Пловдив", допълни още сърцатият десен бек от близкото минало.

Ето как той бе представен от Фондация "100 години Локомотив Пловдив":

Данаил Бачков е бивш футболист, който оставя своята следа в историята на Локомотив Пловдив. Като част от черно-бялото семейство, той се отличава със стабилно представяне в защита и отдаденост към отбора. През 2006 година Бачков се завръща в клуба и изиграва серия от мачове като титуляр, демонстрирайки професионализъм и дисциплина на терена.

Дори и след активната си състезателна кариера, той остава близо до футбола, а духът и спомените от Лаута продължават да бъдат част от неговата идентичност. Данаил Бачков е пример за футболист, който защитава цветовете на Локомотив с чест и достойнство.

Направи дарение и остави своя отпечатък в бъдещето на Локомотив Пловдив.

Дарителска сметка:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Попитайте тези които призовават за дарения по колко дават? Да покажат документ. Или само призовават.
