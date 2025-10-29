ИЗПРАТИ НОВИНА
Големият любимец на локомотивците Ален Ожболт със специален видео призив! Не е свързан с дербито
Автор: Стойчо Генов 19:05
Големият любимец на привържениците на Локомотив Пловдив - Ален Ожболт, отправи специален видео призив към "черно-бялата" общност. Той не е свързан с предстоящото градско дерби, а с вековния юбилей, който Локомотив ще чества догодина.

"Горд и щастлив съм, че бях и аз част от този клуб. Завинаги ще пазя най-хубавите спомени, които преживях с фланелката на Локо Пловдив. Искам да ви поканя да дарите средства, кой колкото може - за да стане празникът толкова голям, колкото Локомотив заслужава", заявява словенският нападател във въпросното видео.

Ето какво обявиха още от Фондация "100 години Локомотив Пловдив":

Ален Ожболт завинаги ще остане в сърцата на "смърфовете" като човекът, който донесе една от най-сладките победи в историята на Локомотив Пловдив. Със своя хладнокръвен гол във финала за Купата на България срещу вечния пловдивски съперник, той не просто спечели трофея — той написа своето име със златни букви в черно-белите летописи.

Ожболт бе играч с класа и инстинкт на хищник в наказателното поле, а във великата нощ на финала показа, че големите мачове са за големите футболисти. С този миг той се превърна в герой за поколения локомотивци и в символ на волята за победа.

Последвай неговият пример! Направи дарение и остави своя отпечатък в бъдещето на Локомотив Пловдив.

Дарителска сметка:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Гледайте в прикаченото видео призива на Ожболт!

