Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, представи още един участник в грандиозния концерт на Античния театър, с който също ще се отбележи празника. Както Plovdiv24.bg нееднократно информира читателите си, музикалното събитие ще е на 29 юни от 21,00 часа, а билетите са на цени от 26 до 100 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:

Приятели, няма как празникът за 100 години Локомотив Пловдив да мине без него!

С радост обявяваме, че към звездния състав на концерта, който ще се проведе на 29 юни 2026 г. на Античния театър се присъединява Спиридон Торбов!

"Скъпи локомотивци, приятели и всички, които носят духа на Пловдив в сърцето си, 100 години не са просто дата в календара. 100 години са история, памет, поколения и безброй моменти, които остават завинаги. Това е век, в който черно-бялата любов към Локомотив Пловдив се предава от баща на син и от приятел на приятел.

За мен е огромна чест да бъда част от този специален празник — концертът на Античния театър, с който ще отбележим един век от славния път на нашия клуб. Нека заедно покажем, че Локо не е само футболен клуб — Локо е семейство, традиция и част от душата на Пловдив. Очаквам ви на Античния театър, за да преживеем една незабравима вечер!"

Не пропускайте да станете част от това историческо събитие! Място: Античен театър, Пловдив, 29.06.2026 Начало 21.00 часа! Очакваме ви!

БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР - гр. Пловдив пл. "Стефан Стамболов" - Работно време: 9:00 ч. до 17:30 ч

МЕБЕЛЕН МАГАЗИН "ЯВОР" - гр. Пловдив, бул Асеновградско шосе 1 (Комплекс Томов Плаза, до зала "Колодрум") - Работно време: Понеделник до неделя - от 10:00 до 19:00 ч.

FastPay - бул. "6-ТИ СЕПТЕМВРИ" 153

FastPay - ул. "ЛАЗО ВОЙВОДА" 8