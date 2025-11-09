ИЗПРАТИ НОВИНА
Отчет за събраните средства през последните 2 седмици за вековния юбилей на Локомотив
Автор: Стойчо Генов 10:53
©
Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, направи отчет на дарените средства в рамките на 2 седмици.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от организацията обявиха, че цялостното отбелязване на 100-годишнината на Локомотив ще струва около 500 000 лева.

При предишния отчет, направен до 22 октомври, от Фондация "100 години Локомотив Пловдив" бяха информирали обществеността, че постъпилите средства надхвърлят 260 000 лв.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от днес на Фондацията:

Отчет за постъпилите средства

Период: 22.10.2025 г. – 07.11.2025 г.

Постъпления:

От урни: 828 лв.

От ПОС терминал: 222 лв.

По банкова сметка: 11 340 лв.

Общо събрани средства: 12 390 лв.

Благодарим сърдечно на всички, които подкрепят инициативите на

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“!

Специална благодарност изразяваме към нашия дарител, който предостави 10 000 лв. и пожела да остане анонимен.

Обещаваме на всички дарители, че ще оправдаем доверието ви!

Напомняме:

Обявеният таргет за реализацията на всички проекти е 500 000 лв.

През следващите месеци предстои пълна мобилизация на общността, за да постигнем целта заедно!

Дарителска сметка:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение
