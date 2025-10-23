ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
500 000 лева ще струва вековният юбилей на Локомотив, ето колко са събрани до момента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (7)1710
©
Официално съобщение на Фондация "100 години Локомотив“, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Приятели,

Близо една година след основаването на Фондация "100 години Локомотив“, с гордост можем да споделим, че постъпилите средства вече надхвърлят 260 000 лв.

Благодарение на вашата подкрепа и на огромното локомотивско сърце на Мартин Камбуров, фондацията осигури необходимата финансова стабилност, за да започне същинската работа по мащабните проекти, посветени на юбилея.

След детайлни разговори с продуцентите на филма и след обсъждане на параметрите на всички предстоящи инициативи, финансовите разчети определиха целеви бюджет от 500 000 лв.

Тази сума е необходима за реализиране на целия проект в пълния му замисъл и с най-високо качество, достойно за името на Локомотив.

Призоваваме за пълна мобилизация на локомотивската общност през следващите шест месеца.

Убедени сме, че заедно ще постигнем целта — така, както винаги сме го правили.

В следващите дни очаквайте вълнуващи новини и важни анонси на официалните канали на Фондацията.

Само Локо!
Още по темата: общо новини по темата: 20
22.05.2025
05.04.2025
17.03.2025
05.03.2025
20.02.2025
19.02.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 28 мин.
0
 
 
Вие нямате 5 лева да се обръснете, пари ще събирате. Хахааа.
0
 
 
Всичкуту неграмотно сиган с жълту на гащата не е спалу да каментирва Локуту... айде в Б група СоПутки ли сте или СопутНянки не знам
0
 
 
До 2036 има още много години. С този темп на събиране до тогава ще надхвърлят сумата от 500 хиляди. Смешни лъжливи цигани.
0
 
 
Спокойно имат още 10 години да ги съберат
0
 
 
КапанаКюстендилска Майна и ония другия мангал Ултрас 1936 , двамата помаци да си отделят пари от засуските до 2036г и ще помогнат на Кюстендилци да съберат още някой лев.Пуснете СМС пак , може и да съберете пари за 11 години.Ха ха ха ха , и 2-3 рейса да осигурите до Кюстендил за Зрънчовци от Столюпеново.
0
 
 
пара йок , апапи . с коня и каруцата колко да искарам та да дам . пък и айшето ше ме бие
+2
 
 
Е не е непосилна задача, все пак имат още 10 години до тогава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Тежка загуба за дубъла на Локомотив в Стралджа
 Чудо! Този път без глоби за Локо и Ботев, Никола Илиев наказан за един мач
 Кадри от дрон: Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча
 Фенове на Локо: Галя Топалова, Коко Динев, Крушарски ... Любовта не се купува, продава или подарява!
 Билет от 15 лева за феновете на Локо, които ще пътуват до столицата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: