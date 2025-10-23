500 000 лева ще струва вековният юбилей на Локомотив, ето колко са събрани до момента

© Официално съобщение на Фондация "100 години Локомотив“, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:



Приятели,



Близо една година след основаването на Фондация "100 години Локомотив“, с гордост можем да споделим, че постъпилите средства вече надхвърлят 260 000 лв.



Благодарение на вашата подкрепа и на огромното локомотивско сърце на Мартин Камбуров, фондацията осигури необходимата финансова стабилност, за да започне същинската работа по мащабните проекти, посветени на юбилея.



След детайлни разговори с продуцентите на филма и след обсъждане на параметрите на всички предстоящи инициативи, финансовите разчети определиха целеви бюджет от 500 000 лв.



Тази сума е необходима за реализиране на целия проект в пълния му замисъл и с най-високо качество, достойно за името на Локомотив.



Призоваваме за пълна мобилизация на локомотивската общност през следващите шест месеца.



Убедени сме, че заедно ще постигнем целта — така, както винаги сме го правили.



В следващите дни очаквайте вълнуващи новини и важни анонси на официалните канали на Фондацията.



Само Локо!