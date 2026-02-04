Фенклубът на Локо пусна на търг две уникални картини на Бонев, подписани лично от него

© Фенклуб Локомотив Пловдив обяви търг за две уникални картини на Христо Бонев, подписани лично от легендата на черно-белите и на българския футбол.



Те са в комплект с картичка и мини плакет по случай 40 години от спечелването на Купата на Съветската армия с оригиналните подписи на голмайсторите от финала.



Търгът се организира в полза на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, като всички събрани средства ще бъдат дарени за подкрепа на инициативите, свързани със 100-годишния юбилей на клуба и съхраняването на неговата история, уточниха от фенклуба на Локомотив Пловдив.



Начин за участие:



Наддаването се извършва в коментар под всяка от картините във Фейсбук страницата на Фенклуб Локомотив Пловдив, като всяка следваща оферта трябва да бъде по-висока от предходната.



Краен срок за участие: 07.02.2026г -19:26ч



Изказваме искрена благодарност на Христо Бонев за жеста и подкрепата към каузата на Локомотив Пловдив.



Нека заедно покажем, че черно-бялото сърце бие силно, когато става дума за история, памет и бъдеще, написаха още от Фенклуб Локомотив Пловдив.