Фенклубът на Локо пусна на търг две уникални картини на Бонев, подписани лично от него
Автор: Стойчо Генов 09:08Коментари (1)402
©
Фенклуб Локомотив Пловдив обяви търг за две уникални картини на Христо Бонев, подписани лично от легендата на черно-белите и на българския футбол.

Те са в комплект с картичка и мини плакет по случай 40 години от спечелването на Купата на Съветската армия с оригиналните подписи на голмайсторите от финала.

Търгът се организира в полза на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, като всички събрани средства ще бъдат дарени за подкрепа на инициативите, свързани със 100-годишния юбилей на клуба и съхраняването на неговата история, уточниха от фенклуба на Локомотив Пловдив.

Начин за участие:

Наддаването се извършва в коментар под всяка от картините във Фейсбук страницата на Фенклуб Локомотив Пловдив, като всяка следваща оферта трябва да бъде по-висока от предходната.

Краен срок за участие: 07.02.2026г -19:26ч

Изказваме искрена благодарност на Христо Бонев за жеста и подкрепата към каузата на Локомотив Пловдив.

Нека заедно покажем, че черно-бялото сърце бие силно, когато става дума за история, памет и бъдеще, написаха още от Фенклуб Локомотив Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
