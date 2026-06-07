Датската футболна звезда Кристиан Ериксен уплаши футболния свят за втори път в кариерата си, след като колабира на терена по време на двубоя между Дания и Украйна. Мачът веднага беше официално прекратен.

Халфът остана на тревата в продължение на няколко минути, докато медицинските екипи му оказваха спешна помощ. За огромно облекчение на всички присъстващи на стадиона и пред телевизионните екрани, Ериксен успя да се изправи на крака и напусна терена, ходейки сам до линейката.

От Датската футболна асоциация (DBU) побързаха да успокоят обществеността с официално изявление:

"Кристиан Ериксен е в съзнание и се чувства добре предвид обстоятелствата.“

Този инцидент събуди изключително тежки спомени и предизвика дежавю сред футболните фенове. През юни 2021 г., по време на мачa на Дания срещу Финландия на Европейското първенство, Ериксен получи сърдечен арест на терена.

Тогава животът му беше спасен благодарение на бързата реакция на съотборниците му, начело със Симон Кяер, и на лекарите, които извършиха сърдечен масаж директно на тревата. Впоследствие на полузащитника беше имплантиран кардиовертер-дефибрилатор (ICD), с който той по чудо се завърна на най-високото футболно ниво.