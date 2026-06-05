Треньорът на Гигант (Съединение) Васил Стефанов направи обстоен анализ на предстяването на отбора след края на сезона в Трета лига - Югоизточна група. Специалистът пое "гигантите" на полусезона и веднага опита да промени игровия облик на тима за пролетния дял. Това е негов втори престой в Съединение.

Ето какво сподели Васил Стефанов пред клубния сайт на Гигант

Няма как да съм доволен с оглед на това, че успяхме да привлечем добри футболисти, макар да е зимен трансферен прозорец, подготвихме се много добре и физически, и игрово, но поради трайното отсъствие на петима футболисти, които считахме за основна част от състава, не успяхме да покажем нивото от подготовката.

Идеята ми беше да сме доста по-нагоре в класирането накрая на сезона, но поради горе-споменатите субективни фактори – никой не може да предвиди две счупвания на крак, скъсване на връзки на глезен, здравословен проблем, който извади състезател от строя за целия полусезон и разтежение в 3-ия кръг, което извади основен футболист до края на полусезона, реално се изкачихме само с една позиция от зимата. През цялата пролет играха едва 12-13 футболисти, на практика нямахме нито нужната дълбочина в състава, нито нужната конкуренция.

Изключително съм доволен от отбора игрово. Разбира се, с по-голяма конкуренция нещата щяха да изглеждат по още по-добър начин, но и с наличния състав не сме били надигравани игрово и физически. Като слабости можем да отчетем малкото реализирани голове на база положенията, които създадохме.

Също така и головете, които допуснахме, отчитайки факта, че почти никой отбор не ни е превъзхождал игрово, с много малки изключение в дадени моменти. Но не трябва да подминаваме и факта, че имахме на два пъти цикъл събота-сряда-събота, където се е случвало да се явим с 11 души на мач заради наказания и контузии.

Това, което искам да променя, е засилване на конкуренцията на определени позиции, което е нормален процес между сезоните. Ще има футболисти, с които ще се разделим, надявам се да привлечем нужните хора, за да можем да повишим нивото на отбора.

Надявам се контузиите, особено трайните, да са останали в миналия сезон и през новия да нямаме такива проблеми. Ще се опитаме да гоним възможно най-висока позиция в класирането, каквато приляга на Гигант Съединение, за което обаче ще е нужно да свършим голям обем от работа в тренировъчния процес, който е изключително важен за мен.