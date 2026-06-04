Привърженици на Спартак (Пловдив) се събраха на протест пред базата на клуба в район "Южен". Тяхното искане бе собственикът на "гладиаторите" Динко Миленчев да се оттегли от управлението. Протестиращите издигнаха плакат с надпис "Динко, вън! Спартак на пловдивчани". Сред присъстващите бяха и родители на деца, които тренират в клуба, както и бившите футболисти на Спартак и бивши треньори в ДЮШ на клуба - Владимир Чернев и Любомир Бурнарски.
Юношата на "гладиаторите" и бивш треньор в школата на клуба - Иван Бурнарски, бе категоричен, че привържениците на отбора искат промяна в управлението и Спартак трябва да бъде управляван от човек, който да милее за клуба и за децата, трениращи в детско-юношеската школа на пловдивския тим.
Той допълни, че привържениците вече са имали разговор с представители на Фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив", а председателят на фондацията Иван Пашов е изразил готовност да помогне на клуба.
Бившият вратар на Спартак и Ботев Владимир Чернев също не скри разочарованието си от управлението на Спартак.
До този момент все още няма официална реакция от страна на ръководството на Спартак Пловдив.
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