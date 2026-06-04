Привърженици на Спартак (Пловдив) се събраха на протест пред базата на клуба в район "Южен". Тяхното искане бе собственикът на "гладиаторите" Динко Миленчев да се оттегли от управлението. Протестиращите издигнаха плакат с надпис "Динко, вън! Спартак на пловдивчани". Сред присъстващите бяха и родители на деца, които тренират в клуба, както и бившите футболисти на Спартак и бивши треньори в ДЮШ на клуба - Владимир Чернев и Любомир Бурнарски.

Юношата на "гладиаторите" и бивш треньор в школата на клуба - Иван Бурнарски, бе категоричен, че привържениците на отбора искат промяна в управлението и Спартак трябва да бъде управляван от човек, който да милее за клуба и за децата, трениращи в детско-юношеската школа на пловдивския тим.

Тук сме, защото милеем за родния ни клуб и за дечицата на квартал "Кючук Париж". Управлението в Спартак е меко казано катастрофално. Нашите деца загиват. Няма никакво развитие за тях. Отказват се от футбола на 13-14 години. Причината е, че базата на Спартак е в изключително лошо състояние. Управата на клуба не е заинтересована за дечицата, а те са нашето бъдеще. Двете малки изкуствени игрища са в дупки. Когато бях треньор в школата, имаше случай, при който едно детенце си обърна глезена заради стъпване в една от дупките, а тогава нямаше никакво отношение от ръководството в лицето на Динко Миленчев и Денис Хасан, заяви юношата на "гладиаторите" и бивш треньор в школата на клуба Иван Бурнарски.

Той допълни, че привържениците вече са имали разговор с представители на Фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив", а председателят на фондацията Иван Пашов е изразил готовност да помогне на клуба.

Бившият вратар на Спартак и Ботев Владимир Чернев също не скри разочарованието си от управлението на Спартак.

Играл съм в едни от най-добрите години на Спартак. Болно ми е за това, което се случва в момента. Няколко пъти поисках среща с г-н Миленчев, за да се разберем и да обединим сили, защото и аз съм председател на Футболна Академия Спартак Пловдив, но предложението ми беше отхвърлено по най-грозен начин. Опитвам се да развивам школата и да бъда полезен на клуба, защото това е общата идея. Не срещам подкрепа, а дори срещам враждебно отношение. През миналата година на два пъти бях гонен с охранители от стадион "Тодор Диев", макар че имах график за ползване на стадиона, заяви Владимир Чернев.

До този момент все още няма официална реакция от страна на ръководството на Спартак Пловдив.