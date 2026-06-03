ПФК Ботев Пловдив представи за своите привърженици ново мобилно приложение. То е напълно безплатно и е достъпно за Android и iOS. След свалянето му е необходимо да изберете Ботев Пловдив от менюто, за да получите достъп до официалното съдържание на клуба, съобщиха "жълто-черните".

В продължение на няколко месеца екипите на Ботев Пловдив и Ultrafan работиха в пълен синхрон, за да създадат нов дигитален дом за "жълто-черните“ фенове. В Ultrafan ще откриете ексклузивни новини, специални послания от Илиян Филипов, Станислав Генчев, Тодор Неделев, футболистите на представителния отбор и легендите на клуба, уточниха още от ПФК Ботев.

Станете част от най-голямата дигитална общност на "жълто-черните“! Добавяйте приятели, участвайте във фен игри, печелете награди и се включвайте в благотворителни инициативи. Вашият глас също има значение – чрез анкети и допитвания ще можете активно да участвате в живота на клуба. Ultrafan прави връзката между Ботев Пловдив и неговите привърженици по-бърза, по-близка и по-силна от всякога. Изтеглете приложението Ultrafan още днес и бъдете част от бъдещето на Ботев Пловдив,
написаха още от "жълто-черния" клуб в своите официални платформи.