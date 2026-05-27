Както вече Plovdiv24.bg информира преди минути, Станислав Генчев е новият старши треньор на футболен клуб Ботев Пловдив. Това е втори период на младия наставник при "жълто-черните".

Простоят му на "Колежа" през 2023 година определено не беше успешен. 42-годишният тогава специалист пое "канарчетата" на 8 юни, като води отбора в 6 официални мача, в които записа 2 равенства и 4 поражения. На 22 август същата година Генчев бе уволнен от ръководството. Собственик тогава на Ботев Пловдив бе Антон Зингаревич.

В своята кариера Станислав Генчев е водил още отборите на Локомотив София, Лудогорец, Левски и Етър (Велико Търново).

В щаба на новия старши треньор влизат има добре познати имена, обяви самият той по време на въпросната пресконференция. Досегашният наставник на пловдивчани Лъчезар Балтанов остава в клуба и влиза в екипа на Генчев.

Заедно с тях в Пловдив ще работят още Живко Миланов и Йордан Господинов, които също ще бъдат част от треньорския състав на Ботев Пловдив за новия сезон. Кондиционен треньор ще бъде Данаил Иванов, а Илиян Геренски ще е анализатор.