Детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив има вече нов директор. Това е бившият футболист на черно-белите Георги Недевски. Специалистът, който преди години работеше в академията на "Лаута", бе представен днес официално от члета на Управителния съвет на клуба Ташо Ташев.

Досегашният директор на ДЮШ Димитър Палазов ще продължи да бъде част от Локомотив. Той ще бъде на позицията главен скаут към мъжкия отбор, уточниха от "Лаута". Досегашният методист Стоян Димитров се разделя с Локомотив, а от клуба благодариха за неговата работа и му пожелаха успех в бъдещите начинания.

Още един голям локомотивец и любимец на феновете от преди 20-ина години се завръща на "Лаута". Това е бившият капитан на черно-белите Данаил Бачков. Той се се присъединява към клубната академия, където ще бъде треньор на един от отборите.

Приятно ми е, че се завръщам на "Лаута". Не крия, че съм локомотивец и целият ми път е минал оттук. От 1982 година за първи път съм стъпил на този стадион и съм минал през всички нива - къде по-успешно, къде за по-кратък период. Надявам се да оправдая очакванията към мен, които са доста големи. Но се надявам да се справя, заяви при представянето си Георги Недевски.

