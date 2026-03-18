Футболистите на Локомотив Пловдив Димитър Мрънков и Радослав Палазов получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 19 години, похвалиха се от "Лаута". Двамата попадат в плановете за предстоящите европейски квалификации.

Сериозни противници очакват "лъвовете". Те ще премерят сили с Англия, Хърватия и Испания. Двубоите са в края на този месец.

Домакин на квалификациите е Хърватия, като срещите ще се проведат в Крижевци и Коториба.

Двубоите по дати:

25.03.2026 г. Англия U19 – България U19

28.03.2026 г. Хърватия U19 – България U19

31.03.2026 г. България U19 – Испания U19

Желаем успех на Димитър Мрънков и Радослав Палазов, както и на България U19, обявиха от ПФК Локомотив.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Мрънков и Палазов играят за Локомотив U18, но редовно са викани от наставника на представителния отбор Душан Косич да тренират с мъжете.