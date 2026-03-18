Двама от Локо в състава на България U19 за мачовете с Англия, Хърватия и Испания
Сериозни противници очакват "лъвовете". Те ще премерят сили с Англия, Хърватия и Испания. Двубоите са в края на този месец.
Домакин на квалификациите е Хърватия, като срещите ще се проведат в Крижевци и Коториба.
Двубоите по дати:
25.03.2026 г. Англия U19 – България U19
28.03.2026 г. Хърватия U19 – България U19
31.03.2026 г. България U19 – Испания U19
Желаем успех на Димитър Мрънков и Радослав Палазов, както и на България U19, обявиха от ПФК Локомотив.
Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Мрънков и Палазов играят за Локомотив U18, но редовно са викани от наставника на представителния отбор Душан Косич да тренират с мъжете.
