С огромна радост и уважение поздравяваме Георги Недевски за заслуженото признание и избора му за Треньор №1 в Елитната група до 16 години! Това отличие е резултат от много труд, постоянство, професионализъм и всеотдайност в работата с младите футболни таланти. Това написаха от Сдружение "Магията на Пловдив", което е съставено от привърженици на Локомотив Пловдив.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, миналата седмица Недевски бе представен на обществеността като новия директор на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив.

Ето какво още написаха от Сдружение "Магията на Пловдив" по темата за ДЮШ на Локомотив Пловдив:

Успехите не идват случайно – те са плод на безброй часове работа, дисциплина и вяра в младите футболисти.

Поводите за гордост за черно-бялата школа обаче не спират дотук. Редица награди заслужено обраха и юношите на Локомотив Пловдив по време на церемонията "Най-добрите в елитните юношески групи 2025/2026“ в София.

При U17 Стилиян Тороманов намери място сред най-добрите 11 футболисти на сезона.

При U18 цели трима представители на Локомотив заслужиха своето място в идеалния отбор – Петър Кръстев, Радослав Палазов и Тодор Гергишанов.

Петър Кръстев бе отличен и като Най-добър вратар при U18.

Димитър Мрънков заслужено спечели приза Голмайстор при U18.

Сред най-добрите треньори в страната също намериха място представители на Локомотив, като Христо Телкийски и Добрин Орловски заеха трето място съответно при U18 и U17.

Тези отличия са доказателство, че школата на Локомотив Пловдив продължава да изгражда талантливи футболисти и качествени специалисти, които достойно защитават името на клуба и града.

Поздравления за всички наградени футболисти, треньори и хората, които ежедневно работят за развитието на младите надежди на българския футбол! Пожелаваме ви още много успехи, победи и незабравими моменти с черно-бялата фланелка!

