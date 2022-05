© Пловдивската двойка от предаването "Един за друг" - Мария и Виолин, имаха честта да изтеглят жребия за детски футболен турнир на "Лаута". Двамата са привърженици на Локомотив Пловдив и с удоволствие откликнаха на поканата на фенклуба на черно-белите.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че детският футболен турнир "Ние сме Пловдив" се организира от групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив. Състезанието ще се проведе на "Лаута" в най-щастливия ден в историята на "черно-белия" клуб - 15 май.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от фенклуб Локомотив Пловдив:



Приятели, със съдействието на Мария и Виолин изтеглихме жребия на организирания от The Magic of Plovdiv детски турнир "Ние сме Пловдив".



В група "А" единият финалист на турнира ще определят Спартак Пловдив, Марица Пловдив и Локомотив Пловдив. Другият финалист ще бъде определен между ФК Юнайтед, ФК Чавдар и ФК Пълдин.



Използваме повода да поканим и цялата пловдивска спортна общност. Нека децата на Пловдив да чувстват нашата подкрепа по пътят до големите Европейски срещи!



"Ние сме Пловдив", неделя, 15.05.2022, 9:00ч.



Стадион "Локомотив"



Гледайте жребия с участието на Мария и Виолин в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.