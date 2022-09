© виж галерията Днес, 6 септември, за четвърти пореден път се проведе детският празник в Локомотив Пловдив. Събитието бе организирано от фенове на "черно-белите" и бе под мотото "Локомотив - любимецът на Пловдив"!



Ето какво информираха организаторите от групата "The Magic of Plovdiv":



На днешната дата през 1885 г. България става отново единна държава – мечта на родолюбците в края на XIX век! И затова ние - носителите на автентичните български традиции и истински пловдивчани, избрахме този ден, за да направим децата на Пловдив по-щастливи и отпразнуваме заедно Съединението на Княжество България и Източна Румелия.



За четвърта поредна година съвместно ПФК Локомотив Пловдив и The Magic of Plovdiv организираха това събитие за децата на Пловдив.



Един страхотен ден, изпълнен с детски усмивки и вълнение от срещата със своите футболни идоли, момчетата, които защитиха честта на Пловдив и спечелиха футболната битка в съботната вечер.



Тази година огромна бе и помощта на Фен Клуб Атланта, които откликнаха към поканата да се присъединят. Още едно доказателство, че когато сме заедно, сме по-силни и несломими.



Съединението прави силата!



Честит празник, България! Честит празник, Пловдив!