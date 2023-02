© виж галерията Привържениците на Локомотив Пловдив от групата The Magic of Plovdiv зарадваха всички капитани от детско-юношеската школа на "черно-белите" със специални капитански ленти. Те бяха връчени на талантите от Димитър Илиев и Илко Пиргов, които им пожелаха много успехи с екипа на Локомотив.



На тази церемония, която се проведе пред трибуна “Бесика", присъстваха още Мартин Паскалев и Тодор Павлов, които са именно продукт на академията на "смърфовете".



Ето какво гласи заветът на въпросните капитански ленти:



Капитанската лента е символ на лидерството в един колектив. Човекът, който я носи, трябва да има дух на победител и лидер, за да предаде желанието за борба и победа на целия отбор!



Борба до последната минута! Борба до последен дъх! Капитанът трябва да обича емблемата и цветовете на Локомотив Пловдив!



Тази емблема и тези цветове носят отговорността на предшествениците, които са записали имената си със златни букви в историята на Локомотив Пловдив и България!



Следвай завета на Истинските майни! И го предай на поколенията след теб!



Локомотив Пловдив до живот!



Директорът на школата Димитър Палазов лично благодари на The Magic of Plovdiv за поредната им похвална инициатива, която е насочена към Локомотив!