Фенове на Локо зарадваха вратарите в "черно-бялата" академия

© За пореден път привържениците на Локомотив Пловдив от групата "The Magic of Plovdiv" зарадваха детско-юношеската школа на черно-белите!



Този път бяха дарени тренировъчни пособия за нуждите на вратарите в нашата академия, похвалиха се от ПФК Локомотив.



"ДЮШ на Локомотив изказва отново своите благодарности към The Magic of Plovdiv", завършва официалното съобщение от "Лаута".