ПФК Локомотив с горещи благодарности към привърженици на клуба

© Фенските организации The Magic of Plovdiv и Фенклуб Атланта за пореден път изненадаха приятно децата от детско-юношеската школа на ПФК Локомотив Пловдив.



Бяха дарени чисто нови топки за нуждите на "черно-бялата" академия. Това е поредната похвална инициатива, насочена към школата на клуба, похвалиха се от "Лаута".



ПФК Локомотив благодари горещо за дарението на The Magic of Plovdiv и Фенклуб Атланта, гласи официалното съобщение на "черно-белия" клуб.