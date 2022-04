Фенове на Локо организират детски турнир "Ние сме Пловдив", датата е 15 май

© Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив, организира детски футболен турнир "Ние сме Пловдив", научи Plovdiv24.bg. Състезанието ще се проведе на "Лаута" на най-щастливия ден в историята на "черно-белия" клуб - 15 май.



В надпреварата ще участват отборите на Локомотив, Марица, Спартак, Пълдин, Чавдар и Юнайтед Пловдив.



Приятели, още от самото създаване на фенската организация "The Magic of Plovdiv" ние заявихме че ще бъдем съсредоточени в подпомагане на детско - юношеския футбол на любимия ни отбор чрез различни каузи и инициативи.



С огромно удоволствие искаме да ви представим нашата следваща инициатива - турнирът "Ние сме Пловдив".



За нас е чест, че успяхме да съберем клубове с огромна традиция в развитието на млади таланти с такива които отскоро са поели по пътят да развиват и обучават децата. Но всички ние сме обединени и ни води мотото, че нашите деца са бъдещето на Пловдив и България.



Горди сме и от факта, че чрез тази инициатива ще зарадваме деца от различни школи в Пловдив. Деца, които като всички нас са влюбени в спорта!



15.05.2022 от 09:00 часа на стадион "Локомотив"