Гонзо и Тодор Неделев ще играят на "Лаута" на 1 юни

© Президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо и бившата звезда на Ботев (Пд) Тодор Неделев ще уважат с участие бенефиса на легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров.



Организаторите на събитието обявиха днес поредните трима участници в шоу мача, който ще се проведе на 1 юни от 16,30 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив.



Ето какво гласи официалната информация:



Селекцията се разширява!



Представяме ви поредните три звезди, които ще се включат в бенефисния шоу мач на неповторимия Мартин Камбуров - голмайстор №1 в родния елит за всички времена с 256 попадения.



Георги Иванов - отбор ALL STARS Bulgaria. Настоящият президент на БФС остави зад гърба си куп паметни мачове и голове за националния отбор, Локомотив (Пловдив) и най-вече Левски. Със "сините" е шесткратен шампион (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009) и четири пъти носител на Купата на България (1998, 2000, 2002, 2007).



Два пъти е избиран за Футболист на България (2000 и 2001). В чужбина Гонзо играе за френския Рен (рекорден трансфер към онзи момент - $ 4,1 млн.), турските Самсунспор и Газиантеп и хърватския Риека.



Тодор Неделев - отбор ALL STARS Bulgaria. Магичният плеймейкър на Ботев (Пловдив), Лудогорец и България със сигурност е един от най-обичаните футболисти под тепетата през XXI век. С жълто-черната фланелка вдига Купата и Суперкупата на България (2017), а в Разград вече спечели две титли, една купа и една Суперкупа на страната.



За "трикольорите" има вече 44 мача и 5 гола, като ще се запомни мъжеството, с което се възстанови от катастрофата, сполетяла националния ни отбор в Грузия през 2022 г.



Павел Виданов - отбор ALL STARS Lokomotiv. Юношата на ЦСКА прекара един сезон в Локомотив (Пловдив) през 2016/17, но остана в сърцата на "черно-белите" фенове с бойката игра и себераздаването си. Тогава бранителят записа 25 шампионатни мача и вкара един гол в "А" група.



Печели веднъж Купата (2011) и два пъти Суперкупата на България с ЦСКА (2008 и 2011). Зад граница прави няколко престоя в Румъния (Рапид Букурещ), Полша (Заглембе Любин и Гурник Забже) и Литва (Атлантас Клайпеда).



Тримата се присъединяват към елитната компания на Стилиян Петров, Валери Божинов, Елин Топузаков, Иван Иванов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Димо Бакалов, Красимир Димитров и Ванчо Троянов, които също ще уважат дългоочакваното събитие.



Шоуто на 1 юни ще започне точно в 16:30 ч. на стадион "Локомотив" в Пловдив, а забавленията около стадиона ще стартират още от ранния следобед!



Билети за шоу мача ELITBET All Stars Мартин Камбуров се продават в Eventm.bg, както и в билетен център пред сградата на Община Пловдив, информационен център "Старинен Пловдив", бензиностанции OMV и книжарници Orange в цялата страна и Фен магазина на стадион "Локомотив".