© Селекцията за звездните отбори, които ще участват в бенефиса на Мартин Камбуров на "Лаута", продължи днес с нови три имена, които бяха представени от организаторите.



Те са:



Валери Божинов - отбор ALL STARS Bulgaria с треньор Александър Томаш



Красимир Димитров - отбор ALL STARS Lokomotiv с треньор Христо Бонев



Ивайло Чочев - отбор ALL STARS Bulgaria с треньор Александър Томаш



Бъди на стадиона, стани част от един исторически звезден двубой - 1 юни, 16:30 часа, стадион "Локомотив", Пловдив, призовават още организаторите.



Припомняме, че билетите се продават в сайта EVENTIM.bg, както и в билетен център на EVENTIM пред сградата на Община Пловдив, информационен център "Старинен Пловдив", бензиностанции OMV и книжарници Orange в цялата страна.