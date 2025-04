Балъков идва на "Лаута" за бенефиса на Камбуров

© Още една голяма звезда на българския футбол ще уважи с участие бенефиса на легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров. Става въпрос за героя от САЩ 94 Красимир Балъков.



Организаторите на събитието обявиха днес нови трима участници в шоу мача, който ще се проведе на 1 юни от 16,30 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив.



Красимир Балъков - отбор ALL STARS Bulgaria с треньор Александър Томаш. Магичният плеймейкър бе с ключова роля за четвъртото място на България от Мондиала САЩ'94. Неслучайно Бала влезе в идеалния състав на турнира. Като футболист оставя трайна следа с екипите на родния Етър, Спортинг (Лисабон) и Щутгарт, печелейки Купата и Суперкупата на Португалия (1995), както и Купата на Германия (1997). С "швабите" достига и финал за КНК през 1998 г и печели два пъти летния турнир на УЕФА Интертото.



Елин Топузаков - отбор ALL STARS Bulgaria. Бивш национал на България с 29 мача за "трикольорите" и истинска емблема на Левски, където играе цели 12 години. Със "сините" сърцатият защитник става 5 пъти шампион на България, печели 6 национални купи и още 3 Суперкупи на страната и играе в груповата фаза на Шампионската лига (2006). Има също и два престоя в Израел.



Димо Бакалов - отбор ALL STARS Lokomotiv с треньор Христо Бонев. Бързоногото крило записва 80 шампионатни мача с 16 гола за Локомотив (Пловдив) в периода 2015-2018 г. Преди и след това е част от Лудогорец, с който печели 5 шампионски титли, две национални купи и четири Суперкупи на България.



Тримата се присъединяват към елитната компания на Стилиян Петров, Валери Божинов, Иван Иванов, Ивайло Чочев, Красимир Димитров и Ванчо Троянов, които също ще уважат дългоочакваното събитие.



Шоуто на 1 юни ще започне точно в 16:30 ч. на стадион "Локомотив" в Пловдив, а забавленията около стадиона ще стартират още от ранния следобед!



Билети за шоу мача се продаван онлайн на EVENTIM.bg, както и в билетен център пред сградата на Община Пловдив, информационен център "Старинен Пловдив", бензиностанции OMV и книжарници Orange в цялата страна и Фен магазина на стадион "Локомотив".