Димитър Илиев и Здравко Лазаров подсилват отбора на Локомотив в бенефиса на Камбуров

© Днес станаха ясни поредните три звезди, които ще се включат в бенефисния шоу мач на легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров. Двубоят, с който голмайстор №1 в родния елит за всички времена с 256 попадения ще се раздели с футбола, е на 1 юни от 16,30 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив.



Ето как бяха представени новите участници в бенефиса:



Димитър Илиев - отбор ALL STARS Lokomotiv. Юноша и капитан на Локомотив Пловдив. Двукратен носител на Купата на България (2019, 2020), носител на Суперкупата (2020), избран за Футболист №1 на България през 2019 и 2020 г. През април 2025 г. записва своя мач №400 в българския елит.



Здравко Лазаров - отбор ALL STARS Lokomotiv. Бивш капитан на Локомотив Пловдив, който два пъти бе избиран от феновете за Футболист №1 на Локомотив (2010 и 2011 година). Той е известен със своята скорост и техничност, като през кариерата си играе основно като крило или атакуващ полузащитник. Между 2003 и 2011 г. Лазаров записва 31 мача и отбелязва 3 гола за националния отбор на България. Участва на Европейското първенство през 2004 г., където изиграва три мача срещу Швеция, Дания и Италия. Победител с Кочаелиспор през 2002 г. Голмайстор на Купата на Турция: Сезон 2003–2004 (3 гола). Шампион на Втора лига с ПФК Монтана през 2015 г.



Валентин Илиев - отбор ALL STARS Bulgaria. Юноша на Ботев Враца, откъдето преминава в Металург Запорожие през 2002 година. През есента на 2004 облича фланелката на ЦСКА. В началото на 2008 г. преминава в руския футболен клуб Терек. Има 20 мача за националния отбор на България. Шампион на България за сезон 2004/05 г. и Носител на Купата на България за 2006 г. Избран за най-добър защитник на България за 2005 г.



Тримата се присъединяват към елитната компания на Стилиян Петров, Валери Божинов, Елин Топузаков, Иван Иванов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Димо Бакалов, Красимир Димитров и Ванчо Троянов, Георги Иванов, Тодор Неделев и Павел Виданов, които също ще уважат дългоочакваното събитие.



Шоуто на 1 юни ще започне точно в 16:30 ч. на стадион "Локомотив" в Пловдив, а забавленията около стадиона ще стартират още от ранния следобед!



Билети за шоу мача може да купите онлайн тук, както и в билетен център пред сградата на Община Пловдив, информационен център "Старинен Пловдив", бензиностанции OMV и книжарници Orange в цялата страна и Фен магазина на стадион "Локомотив".