© виж галерията С много емоции и футболни страсти приключи третото издание на детския турнир "Ние сме Пловдив". Надпреварата се проведе на "Лаута" и бе организирана от привърженици на черно-белите, обединени в групата "The Magic of Plovdiv".



Ето какво съобщиха те в официалната си страница относно надпреварата:



Приятели,



В ден, изпълнен с много емоции, радост и дъжд, се проведе турнирът "Ние сме Пловдив".



С много народни танци поставихме началото, като гости и деца също се включиха в традиционните български хора.



Победител в турнира стана отборът на Локомотив Пловдив 2014 след победа във финалния двубой с 2:0 над отбора на Секирово Раковски.



В мач за трето и четвърто място Локомотив Пловдив 2014 (Група ||) в голяма футболна драма отстъпи на отбора на Спартак Пловдив след изпълнение на дузпи. В редовното време мачът приключи с резултат 5:5 и след изпълнение на допълнителни 10 дузпи, Спартак Пловдив 2014 достойно заеха третото място.



В края на турнира всички отбори излязоха на централния терен на стадион Локомотив под звуците на 20 гайди. Заедно с родители и деца изпяхме химна на България. Всяко дете получи медал, грамота за страхотно представяне и подаръчен комплект от Фенклуб Локомотив Пловдив.



Мартин Паскалев бе специален гост на турнира и връчи купата на победителя. Завършихме с 5-минутна заря по случай 5-ия рожден ден на "The Magic of Plovdiv".



В официалното закриване Иван Запрянов от отдел "Младежки дейности и спорт" към община Пловдив пожела на децата да следват своите мечти, а ние винаги да ги подкрепяме по зелените терени на Европа!



Изказваме специални благодарности на гайдарски състав "Караджата" с ръководител Явор Бобев и детски юношески танцов ансамбъл "Седенчица" с ръководители Запрян Атанасов и Аксиния Аджова, които бяха част от нашия празник.



Огромни благодарности към фирмите, които подкрепиха турнира: Агенция “Summit Recruitment", “Taros Trade", Вериги за скара и закуски “Top Foods", Автокъща “Ден и Нощ Ауто Груп", Оптичен център “Ваня", Аптеки 36.6.