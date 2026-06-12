Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив утвърди треньорския състав в детско-юношеската школа на клуба за предстоящия сезон 2026/2027.
Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, "черно-бялата" академия ще се ръководи от Георги Недевски.
Треньорски състав на ДЮШ на Локомотив Пловдив
Директор ДЮШ: Георги Недевски
Втори отбор: Христо Телкийски
U18: Добрин Орловски
U17: Левон Апкарян
U16: Данаил Бачков
U15: Даниел Димитров
U14: Григор Георгиев
U13: Рангел Абушев
U12: Светослав Каламов
U11: Християн Попов
U10: Недко Каблешков
U9: Даниел Димитров
U9/U8: Калоян Николов и Стоян Григоров
Подготвителни групи 2020/2021: Калоян Николов и Стоян Григоров
Кондиционни треньори: Ивайло Щипков и Христо Нейков
Треньори на Вратарите: Илко Пиргов, Биян Саид, Хакан Хабиб
Доктор: Здравко Айолов
Желаем един успешен нов сезон на всички треньори и техните играчи, заявиха от ПФК Локомотив Пловдив.
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