Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив утвърди треньорския състав в детско-юношеската школа на клуба за предстоящия сезон 2026/2027.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, "черно-бялата" академия ще се ръководи от Георги Недевски.

Треньорски състав на ДЮШ на Локомотив Пловдив

Директор ДЮШ: Георги Недевски

Втори отбор: Христо Телкийски

U18: Добрин Орловски

U17: Левон Апкарян

U16: Данаил Бачков

U15: Даниел Димитров

U14: Григор Георгиев

U13: Рангел Абушев

U12: Светослав Каламов

U11: Християн Попов

U10: Недко Каблешков

U9: Даниел Димитров

U9/U8: Калоян Николов и Стоян Григоров

Подготвителни групи 2020/2021: Калоян Николов и Стоян Григоров

Кондиционни треньори: Ивайло Щипков и Христо Нейков

Треньори на Вратарите: Илко Пиргов, Биян Саид, Хакан Хабиб

Доктор: Здравко Айолов

Желаем един успешен нов сезон на всички треньори и техните играчи, заявиха от ПФК Локомотив Пловдив.