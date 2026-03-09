Четири победи и едно равенство записаха юношите на Локомотив Пловдив в мачовете от елитните групи U18, U17 и U16.смърфовете" постигнаха два страхотни успеха в рамките на 4 дни.През уикенда пловдивчани надвиха като домакини Черно море с категоричното 4:0. Стилян Лазаров и Методи Клисуранов дадоха аванс за 2:0, а "моряците" си отбелязаха два автогола за крайното 4:0. Вратарят на Локомотив Симеон Георгиев се отчете също с важни намеси, а в последната минута стражът на пловдивчани спаси и дузпа.Преди това Локомотив надви като гост ЦСКА 1948 с 5:0. Божидар Ковачев се отчете с два гола, а с по едно попадение се отчетоха Методи Клисуранов, Николай Неделчев и Божидар Гъдев.Локомотивци сразиха в неделя на "Лаута" Хебър с 5:0. Николай Димитров отбеляза първите две попадения, а Радослав Палазов покачи на 3:0. В последните минути две попадения на Енес Мишев оформиха разгрома над "зелените".Преди това "черно-белите" отново записаха успех - този път с 3:2 при гостуването си на Локомотив (София). Димитър Мрънков, Николай Димитров и Енес Мишев записаха имената си сред голмайсторите.Равенство на "Лаута". Гостите откриха резултата в 68-ата минута, а "черно-белите" бързо изравниха за 1:1 чрез Хорозов. Последва натиск пред вратата на "болярите", пловдивчани на два пъти нацелиха гредите, но не успяха да стигнат до пълния обрат.