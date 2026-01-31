ИЗПРАТИ НОВИНА
Похвално! Огромен жест на привърженици на Локомотив към клубната академия
Автор: Стойчо Генов 11:38Коментари (0)305
©
Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, направи огромен жест към детско-юношеската школа на "черно-белия" клуб. Феновете закупи професионален спортен софтуер, който ще се използва за нуждите на академията.

Освен това всеки родител ще има собствен достъп до данните и ще може да следи показателите на детето си и да вижда реалния му напредък.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":

Една голяма и важна стъпка напред за ДЮШ

Сдружение Магията на Пловдив закупи професионалния спортен софтуер sportclub.bg, който вече ще се използва за нуждите на ДЮШ на Локомотив Пловдив

Каква е целта?

По-добра организация, по-ясна картина за развитието на децата и пълна прозрачност между треньори, клуб и родители. Без догадки. Само реални данни.

Какво може софтуерът?

Проследяване на спортно-техническите показатели на всяко дете

Индивидуално развитие – сила, издръжливост, бързина, техника

Оценка на прогреса във времето – кой върви напред и къде има нужда от работа

Тренировъчен календар – ясно кога, къде и какво

Треньорски оценки и бележки

Статистика от мачове и тренировки

По-добра комуникация между треньори, клуб и родители

Важно за родителите:

Всеки родител ще има СОБСТВЕН ДОСТЪП

Ще може да следи показателите на детето си

Да вижда реалния му напредък

Да знае върху какво се работи

Да има яснота, а не слухове и предположения

Това не е просто "още една платформа“.

Това е модерен инструмент, който поставя развитието на децата на професионално ниво

Локомотив винаги е бил клуб с характер.

Сега правим и още една крачка към модерното, подреденото и честното развитие на младите футболисти.

Благодарим на всички, които подкрепят каузата – защото когато инвестираме в децата, инвестираме в бъдещето

Банкова сметка за спонсорства и дарения:

IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“

Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ

Контактиtmoplovdiv@gmail.com, 0879555291
