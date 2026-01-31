Похвално! Огромен жест на привърженици на Локомотив към клубната академия

© Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, направи огромен жест към детско-юношеската школа на "черно-белия" клуб. Феновете закупи професионален спортен софтуер, който ще се използва за нуждите на академията.



Освен това всеки родител ще има собствен достъп до данните и ще може да следи показателите на детето си и да вижда реалния му напредък.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":



Една голяма и важна стъпка напред за ДЮШ



Сдружение Магията на Пловдив закупи професионалния спортен софтуер sportclub.bg, който вече ще се използва за нуждите на ДЮШ на Локомотив Пловдив



Каква е целта?



По-добра организация, по-ясна картина за развитието на децата и пълна прозрачност между треньори, клуб и родители. Без догадки. Само реални данни.



Какво може софтуерът?



Проследяване на спортно-техническите показатели на всяко дете



Индивидуално развитие – сила, издръжливост, бързина, техника



Оценка на прогреса във времето – кой върви напред и къде има нужда от работа



Тренировъчен календар – ясно кога, къде и какво



Треньорски оценки и бележки



Статистика от мачове и тренировки



По-добра комуникация между треньори, клуб и родители



Важно за родителите:



Всеки родител ще има СОБСТВЕН ДОСТЪП



Ще може да следи показателите на детето си



Да вижда реалния му напредък



Да знае върху какво се работи



Да има яснота, а не слухове и предположения



Това не е просто "още една платформа“.



Това е модерен инструмент, който поставя развитието на децата на професионално ниво



Локомотив винаги е бил клуб с характер.



Сега правим и още една крачка към модерното, подреденото и честното развитие на младите футболисти.



Благодарим на всички, които подкрепят каузата – защото когато инвестираме в децата, инвестираме в бъдещето



Банкова сметка за спонсорства и дарения:



IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01



Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“



Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ



Контакти: tmoplovdiv@gmail.com, 0879555291