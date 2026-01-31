|
|Похвално! Огромен жест на привърженици на Локомотив към клубната академия
Сдружение "Магията на Пловдив“, което е създадено от привърженици на Локомотив Пловдив, направи огромен жест към детско-юношеската школа на "черно-белия" клуб. Феновете закупи професионален спортен софтуер, който ще се използва за нуждите на академията.
Освен това всеки родител ще има собствен достъп до данните и ще може да следи показателите на детето си и да вижда реалния му напредък.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Сдружение "Магията на Пловдив":
Една голяма и важна стъпка напред за ДЮШ
Сдружение Магията на Пловдив закупи професионалния спортен софтуер sportclub.bg, който вече ще се използва за нуждите на ДЮШ на Локомотив Пловдив
Каква е целта?
По-добра организация, по-ясна картина за развитието на децата и пълна прозрачност между треньори, клуб и родители. Без догадки. Само реални данни.
Какво може софтуерът?
Проследяване на спортно-техническите показатели на всяко дете
Индивидуално развитие – сила, издръжливост, бързина, техника
Оценка на прогреса във времето – кой върви напред и къде има нужда от работа
Тренировъчен календар – ясно кога, къде и какво
Треньорски оценки и бележки
Статистика от мачове и тренировки
По-добра комуникация между треньори, клуб и родители
Важно за родителите:
Всеки родител ще има СОБСТВЕН ДОСТЪП
Ще може да следи показателите на детето си
Да вижда реалния му напредък
Да знае върху какво се работи
Да има яснота, а не слухове и предположения
Това не е просто "още една платформа“.
Това е модерен инструмент, който поставя развитието на децата на професионално ниво
Локомотив винаги е бил клуб с характер.
Сега правим и още една крачка към модерното, подреденото и честното развитие на младите футболисти.
Благодарим на всички, които подкрепят каузата – защото когато инвестираме в децата, инвестираме в бъдещето
Банкова сметка за спонсорства и дарения:
IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01
Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“
Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ
Контакти: tmoplovdiv@gmail.com, 0879555291
