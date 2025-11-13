ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотивецът Даниел Лилковски с поредна повиквателна за България U15
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:03Коментари (0)183
©
Юношата на Локомотив Пловдив Даниел Лилковски получи поредна повиквателна за националния отбор на България U15, похвалиха се от "Лаута".

"Черно-белият" талант ще участва в турнир за развитие на УЕФА. "Трикольорите" ще играят с домакините от Молдова U15 (18.11 - 11:00), Азербайджан U15 (20.11 - 10:00) и Черна гора U15 (23.11 - 10:00).

Лилковски играе в момента в отбора на Локомотив U16.

"Желаем успех на Даниел Лилковски и България U15 в предстоящите срещи", зявиха още от ПФК Локомотив.
