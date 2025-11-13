Локомотивецът Даниел Лилковски с поредна повиквателна за България U15

© Юношата на Локомотив Пловдив Даниел Лилковски получи поредна повиквателна за националния отбор на България U15, похвалиха се от "Лаута".



"Черно-белият" талант ще участва в турнир за развитие на УЕФА. "Трикольорите" ще играят с домакините от Молдова U15 (18.11 - 11:00), Азербайджан U15 (20.11 - 10:00) и Черна гора U15 (23.11 - 10:00).



Лилковски играе в момента в отбора на Локомотив U16.



"Желаем успех на Даниел Лилковски и България U15 в предстоящите срещи", зявиха още от ПФК Локомотив.