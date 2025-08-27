© Пловдив отново засия в своята магия! Заедно с ПФК Локомотив Пловдив превърнахме тренировката в истински празник – изпълнен с усмивки, спортен дух и приятелство. Това обявиха от Сдружение "Магията на Пловдив", в което членуват привърженици на "черно-белите".



Ето какво още съобщиха те:



Всеки пас, всяко докосване на топката, всяка прегръдка доказаха едно – когато сме заедно, няма граници!



Потопете се във видеото и усетете енергията на този незабравим ден!



Банкова сметка за спонсорства и дарения:



IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01



Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“



Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ



Контакти: tmoplovdiv@gmail.com, 0879555291



