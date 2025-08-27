ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенове на Локомотив: Пловдив отново засия в своята магия!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (0)432
©
Пловдив отново засия в своята магия! Заедно с ПФК Локомотив Пловдив превърнахме тренировката в истински празник – изпълнен с усмивки, спортен дух и приятелство. Това обявиха от Сдружение "Магията на Пловдив", в което членуват привърженици на "черно-белите".

Ето какво още съобщиха те:

Всеки пас, всяко докосване на топката, всяка прегръдка доказаха едно – когато сме заедно, няма граници!

Потопете се във видеото и усетете енергията на този незабравим ден!

Банкова сметка за спонсорства и дарения:

IBAN: BG62 IABG 7095 1001 3466 01

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив“

Основание: Спонсорство за развитието на ДЮШ

Контакти: tmoplovdiv@gmail.com, 0879555291

Още по темата: общо новини по темата: 248
25.08.2025
07.08.2025
04.08.2025
31.07.2025
24.07.2025
22.07.2025
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ето ги реферите, които ще свирят на Локо и Ботев в седмия кръг
 Динко Хоркаш със силен мач и първа победа в Испания
 Крушарски: Трябват ти един треньор и една тояга, друго нищо!
 Ален Ожболт ги почна ударно в Гърция, донесе победа на своите с 2 гола
 Откакто напусна Локо, е безработен, но сега лобират за него да смени Керкез
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: