БФС наказа шеф в Локо и двама футболисти, има санкция и за клуба
Автор: Стойчо Генов 17:29Коментари (0)194
©
Дисциплинарната комисия на БФС наложи тежко наказание на директора на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив Димитър Палазов.

Специалистът, който освен това е член на Съвета на директорите на клуба, е със спрени права за 3 мача и няма право да седи на треньорската скамейка. Освен това е глобен с 500 лева.

Санкцията е заради поведението на Палазов след края на дербито от Елитната група U18 срещу Септември (отложен мач от 8-ия кръг), който завърши 0:0 на "Лаута". Треньор на "черно-белите" е Христо Телкийски.

Двама футболисти на Локомотив Пловдив са наказани за по един мач - единият заради червен картон, а другият по доклад на дежурния делегат.

Ето всички решения на Дисциплинарната комисия, засягащи Локомотив Пловдив:

Никола Атанасов Ставрев  Локомотив“ Пловдив - наказан за 1 мач

Със забрана за изпълняване на функции:

Димитър Радков Палазов - Локомотив Пловдив 3 мача и 500 лв. глоба

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди на служебно лице, на основание чл.22, ал.2, б. Й, предложение 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Николай Александров Димитров – състезател на ПФК "Локомотив“ Пловдив със спиране на състезателни права за 1 среща.

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/  ДК наказва ПФК "Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.

След края на дербито на "Лаута" Локомотив Пловдив е на трето място във временното класиране в U18 с актив от 22 точки, а лидер е Септември с 24 точки.
