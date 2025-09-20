© виж галерията ПФК Локомотив Пловдив и Сдружение Магията На Пловдив – заедно за развитие и успех!



Сдружение Магията на Пловдив отново показа, че когато обичаш истински – го доказваш с дела, написаха от "черно-белия" клуб.



Ето какво още информираха от "Лаута":



От днес нашата школа е още по-специална, защото елитните ни групи* получиха уникален подарък – висококачествени, луксозни сакове, които са символ на уважение, грижа и гордост



Първите, които имаха тази чест, са талантливите момчета от U18 – поколение, което носи надеждите и мечтите на всички "черно-бели“ сърца. Още една крачка към изграждането на силни характери и шампионски дух у децата на Локомотив.



Това събитие е възможно благодарение на огромната подкрепа на нашите верни приятели от Тарос Трейд – компания, която не просто застава зад Локомотив, а вярва в бъдещето на децата и с този жест ги кара да се чувстват уникални, ценени и вдъхновени.



Да виждаш усмивките на лицата, блясъка в очите и радостта в сърцата им – това е истинската магия!



И тя е жива, защото има хора, които вярват в нашата кауза и подкрепят безрезервно бъдещето на "черно-бялата“ школа.



Децата на Локомотив заслужават най-доброто – и днес те го получиха!



Защото, когато сме заедно, сме силни. Защото Локомотив е семейство!



Благодарим на всички партньори, които са част от това невероятно пътешествие!



Нека продължаваме да пишем история, стъпка по стъпка, усмивка след усмивка, победа след победа!