От "Лаута": Когато сме заедно, сме силни! Защото Локомотив е семейство!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:09
©
виж галерията
ПФК Локомотив Пловдив и Сдружение Магията На Пловдив – заедно за развитие и успех!

Сдружение Магията на Пловдив отново показа, че когато обичаш истински – го доказваш с дела, написаха от "черно-белия" клуб.

Ето какво още информираха от "Лаута":

От днес нашата школа е още по-специална, защото елитните ни групи* получиха уникален подарък – висококачествени, луксозни сакове, които са символ на уважение, грижа и гордост

Първите, които имаха тази чест, са талантливите момчета от U18 – поколение, което носи надеждите и мечтите на всички "черно-бели“ сърца. Още една крачка към изграждането на силни характери и шампионски дух у децата на Локомотив.

Това събитие е възможно благодарение на огромната подкрепа на нашите верни приятели от Тарос Трейд – компания, която не просто застава зад Локомотив, а вярва в бъдещето на децата и с този жест ги кара да се чувстват уникални, ценени и вдъхновени.

Да виждаш усмивките на лицата, блясъка в очите и радостта в сърцата им – това е истинската магия!

И тя е жива, защото има хора, които вярват в нашата кауза и подкрепят безрезервно бъдещето на "черно-бялата“ школа.

Децата на Локомотив заслужават най-доброто – и днес те го получиха!

Защото, когато сме заедно, сме силни. Защото Локомотив е семейство!

Благодарим на всички партньори, които са част от това невероятно пътешествие!

Нека продължаваме да пишем история, стъпка по стъпка, усмивка след усмивка, победа след победа!
