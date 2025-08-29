ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Юношите на Локомотив победиха Арда на "Лаута"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53Коментари (0)64
©
Юношите на Локомотив Пловдив победиха Арда с 2:0 на "Лаута" в мач от първенството на Елитната група U16.

"Черно-белите" бяха по-активни на терена и заслужено стигнаха до трите точки. Хорозов откри резултата в 30-ата минута след далечен изстрел. Крайното 2:0 бе оформено от Лилковски в 80-ата минута.
Още по темата: общо новини по темата: 250
27.08.2025
27.08.2025
25.08.2025
07.08.2025
04.08.2025
31.07.2025
предишна страница [ 1/42 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бивш герой на Локо постигна исторически успех с настоящия си клуб
 Важно за локомотивците, които ще подкрепят тима на Коритото
 Андреев: Уверен съм, че феновете ще напълнят стадиона срещу Левски и ще ни вдъхнат сили
 Заслужи си го! Бивш футболист на Локо ще играе в групите на Шампионска лига
 Треньори и експерти решиха: Петър Андреев е Играч №1 на 5 кръг в Първа лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: