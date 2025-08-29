Юношите на Локомотив победиха Арда на "Лаута"

© Юношите на Локомотив Пловдив победиха Арда с 2:0 на "Лаута" в мач от първенството на Елитната група U16.



"Черно-белите" бяха по-активни на терена и заслужено стигнаха до трите точки. Хорозов откри резултата в 30-ата минута след далечен изстрел. Крайното 2:0 бе оформено от Лилковски в 80-ата минута.