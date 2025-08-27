ИЗПРАТИ НОВИНА
Трениращ с мъжете на Локо вкара при победата над Славия с 3:0
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:36Коментари (0)335
©
Отборът на Локомотив Пловдив победи Славия с 3:0 в мач от Елитната юношеска група U18. Класическият успех за "черно-белите" дойде на "Лаута" след стабилна игра през всичките 90 минути.

Футболист на Славия си отбеляза автогол за 1:0. Малко след това Енес Мишев покачи на 2:0. Младокът тренира почти от началото на месеца с представителния отбор на Локомотив и е под постоянно наблюдение от страна на треньора Душан Косич. Мишев е юноша на германския Астория Валдорф.

Крайното 3:0 оформи Иван Мищенко в заключителните минути на срещата.

В същото време в друг мач на "Лаута" Локомотив Пловдив победи Славия с 2:0 при U17.

Локомотивци стигнаха до успеха след две попадения още през първата част. Стилян Лазаров даде аванс на своя тим за 1:0, а малко преди края на първата част Николай Неделчев покачи на 2:0.

В 70-ата минута Божидар Ковачев получи директен червен картон и остави "черно-белите" с десет души на терена.

В последната минута на редовното време Славия стигна до дузпа. Вратарят на Локомотив Николай Петров успя да отрази удара от бялата точка и да запази мрежата си "суха" в този мач.
