Локомотив и Ботев си поделиха по една победа в дербитата от поредните кръгове в елитните юношески групи. И двата двубоя се играха на базата на "канарчетата" в квартал "Коматево". Ето кратък обзор на мачовете, представен от официалните платформи на Локомотив:

U18: Ботев - Локомотив 0:2

Силна игра и заслужена победа за “черно-белите" в "Коматево". Локомотивци бяха по-активният отбор по време на срещата и се поздравиха с трите точки.

В 29-ата минута след перфектно изпълнен пряк свободен Тодор Гергишанов даде аванс на “черно-белите". В следващите минути Димитър Мрънков и Росен Кръстев също бяха близо до това да реализират.

В 40-ата минута Гергишанов отново стреля от фаул, като топката “облиза" гредата.

В 55-ата минута Димитър Мрънков засече центриране от ляво, а кълбото мина поркай целта. В 87-ата минута Тодор Гергишанов реализира с удар от дистанция за крайното 0:2.

U17: Ботев - Локомотив 2:1

Поражение за "черно-белите" в "Коматево". Локомотивци започнаха по-активно срещата и владееха инициативата през първата част. Най-опасното положение се откри пред Стилян Лазаров, който шутира от дистанция.

През втората част двубоят стана двуостър. В 57-ата минута Локомотив откри резултата - Благой Полежански се възползва от грешка в защитата на Ботев и реализира за 0:1.

Още в следващата атака "жълто-черните" успяха да изравнят за 1:1. Последваха положения и пред двете врати. За Локомотив най-близо до гола бе Антонио Христолов, който нацели страничната греда.

В 75-ата минута домакините стигнаха до пълен обрат за 2:1. В заключителните минути на срещата Локомотив можеше да изравни, но Ерик Абазян нацели напречната греда.