Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри разочарованието си от последния мач за сезона на неговия тим. Славенският специалист призна, че трудно може да говори след поражението от Лудогорец след изпълнение на дузпи в баража за участие в турнира Лига на конференциите.

Мнението на Косич след края на двубоя на "Хювефарма Арена"

Много е трудно след такъв двубой. Имахме нашите положения. Не мога да кажа нищо лошо за играчите след такъв мач. Те дадоха абсолютно максимума от себе си. Въпреки всичко, сезонът беше успешен за нас.

За един професионален клуб е нормално да се играят мачове през 3 дни. Горд съм с футболистите. Трябва да кажем, че днес и вратарят на Лудогорец беше страхотен и спаси всичко, каквото трябваше. Явно ще трябва да работим повече при изпълнението на дузпи.

Изключително ядосан съм за това, което се случи, но така е в живота. Имахме уникален сезон. Футболистите никога не се оплакваха, винаги търсеха изход от тежките ситуации. За съжаление обаче не спечелихме нищо.

Сега първо искам да си почина и след това ще видим какво ще се случи.