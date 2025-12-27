ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (3)
Локо отправи оферти към двама бивши играчи на Ботев?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:32Коментари (0)0
©
Запро Динев игра много малко в Ботев
Локомотив Пловдив е на път да прибере двама бивши футболисти на вечния съперник Ботев. Става въпрос за крилото Запро Динев (26 г.) и нападателя Мариян Вангелов (22 г.). И двамата са свободни агенти и са получили оферти да преминат при черно-белите.

За последно през есента Динев и Вангелов носеха екипа на Пирин Благоевград във Втора лига. Те обаче приключиха с "орлетата", след като клубът обяви, че изпитва сериозни финансови затруднения и предлага разтрогване на контрактите на всички.

Информацията за изпратените оферти към двамата е на "Котаспорт" и все още не е потвърдена официално от "Лаута". Динев, който е юноша на родния Беласица Петрич, носи екипа на Ботев Пловдив през пролетта на 2019 година. Той обаче записва само два мача. Интересното е, че Запро се очакваше да подсили друг отбор от Втора лига – Фратрия, но след като е дошла офертата от елита, той е отказал. Същото важи и за предложението на Дунав Русе към него.

Наскоро треньорът на "драконите" Георги Чиликов пък обяви, че съжалява, че преди време е освободил Вангелов от състава на Дунав. Той подчерта сериозното развитие, което синът на Кирил Вангелов е направил при "орлетата". Там той премина от Ботев Пловдив. При "канарчетата" обаче игра главно за дубъла през пролетта на тази година. Вангелов има един гол за представителния отбор на Ботев, но в контрола срещу Хебър преди началото на настоящия сезон. Тогава жълто-черните бяха водени от Лъчезар Балтанов, а дни по-късно бяха поети официално от Николай Киров.

Фактът, че Локо Пд се е насочил към Динев и Вангелов, е показателен каква ще е селекцията на тима. Собственикът Христо Крушарски е имал разговор със старши треньора Душан Косич, когото е запознал с факта, че няма средства за селекция и тя ще е основно от млади български играчи.

До дни се очаква да станат ясни съперниците на черно-белите за контролите по време на лагера в Турция, който ще е в периода 18 януари – 1 февруари. Смърфовете се събират за първа тренировка на 7 януари (сряда).
Още по темата: общо новини по темата: 342
26.12.2025
22.12.2025
21.12.2025
19.12.2025
18.12.2025
17.12.2025
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Девет години без един от най-качествените нападатели през 70-те! Играл е паметни мачове за Локо
 Бразилци ще са повечето зимни нови попълнения в Ботев
 Локо се чуди за защитник, който нямаше никакъв късмет на "Лаута"
 От Долните лиги: Оксфорд търси спасителен пояс, Саутхямптън – билет за плейофите
 Рожденикът Симеон Пишманов остави цяла ера в българския хандбал
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: