© Днес се навършват 64 години от рождението на един от най-големите футболисти на Локомотив (Пловдив) и българския футбол - Аян Садъков.



Аян Садъков е юноша на любимия си Локомотив (Пд), с който записва 350 двубоя със 150 гола. Играл е още в португалския Беленензеш и Ботев (Пд).



С Локомотив Пловдив става носител на Купата на Съветската армия (1983) и бронзов медалист в "А" група (1992). Достига до трето място в шампионата и с Ботев Пд (1995).



Като старши треньор на черно-белите Аян Садъков записва 62 мача - 26 победи, 14 равни и 23 загуби при голова разлика 87-89.



Точната статистика в международната му кариера като футболист е:



Мачове за националния отбор: 80 (9 гола);



Участник на СП Мексико'86 (4 мача/0 гола);



Мачове за олимпийския национален отбор: 24 (3 като капитан) и 7 гола;



Мачове за младежкия национален отбор: 25 (6 гола);



Мачове за юношеския национален отбор: 43 (15 гола).



Легендите не умират! Поклон!



