64 години от рождението на един от най-големите футболисти на Пловдив
Автор: Стойчо Генов 09:53
©
Днес се навършват 64 години от рождението на един от най-големите футболисти на Локомотив (Пловдив) и българския футбол - Аян Садъков.

Аян Садъков е юноша на любимия си Локомотив (Пд), с който записва 350 двубоя със 150 гола. Играл е още в португалския Беленензеш и Ботев (Пд).

С Локомотив Пловдив става носител на Купата на Съветската армия (1983) и бронзов медалист в "А" група (1992). Достига до трето място в шампионата и с Ботев Пд (1995).

Като старши треньор на черно-белите Аян Садъков записва 62 мача - 26 победи, 14 равни и 23 загуби при голова разлика 87-89.

Точната статистика в международната му кариера като футболист е:

Мачове за националния отбор: 80 (9 гола);

Участник на СП Мексико'86 (4 мача/0 гола);

Мачове за олимпийския национален отбор: 24 (3 като капитан) и 7 гола;

Мачове за младежкия национален отбор: 25 (6 гола);

Мачове за юношеския национален отбор: 43 (15 гола).

Легендите не умират! Поклон!

Страхотен футболист и ЧОВЕК!Жалко,че вече не е между нас.
Статистика: