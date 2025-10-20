ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотивци започнаха подготовка за "железничарското" дерби
Автор: Стойчо Генов 15:58Коментари (0)348
След близо 36-часова почивка футболистите на Локомотив Пловдив подновиха днес тренировъчните занимания. Черно-белите стартираха подготовката си за предстоящото "железничарско" дерби срещу Локомотив (София).

Двубоят от 13-ия кръг на Първа лига е в петък (24.10) от 20:00 часа на стадиона в столичния квартал "Надежда".

Локомотивци са на четвърто място в класирането с 23 точки, колкото има и шампионът Лудогорец, но с мач по-малко. Локомотив (София) е 10-и с 12 точки.
