ПФК Локомотив: Вървим уверено в шампионата! Благодарим за подкрепата от "Тича"
Автор: Стойчо Генов 10:53
©
виж галерията
ПФК Локомотив Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците за подкрепата им при снощното равенство 1:1 срещу Черно море на стадион "Тича".

От клуба публикуваха уникални снимки след изравнителното попадение на Адриан Кова в 92-ата минута.

Ето какво написаха от "Лаута" към кадрите:

Моменти на радост след попадението на Адриан Кова в добавеното време на срещата с Черно море!

Локомотив върви уверено в шампионата, като към този момент възпитаниците на Душан Косич са без загуба от началото на сезона - 3 победи и 3 равенства!

Благодарим на всички, които подкрепиха вчера “червено-черните" на стадион “Тича"!

Браво момчета! Без загуба от началото на първенството! Винаги ще ви подкрепям като истински привърженик! А не като малоумен "фен"
