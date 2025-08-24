© виж галерията ПФК Локомотив Пловдив използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодари на привържениците за подкрепата им при снощното равенство 1:1 срещу Черно море на стадион "Тича".



От клуба публикуваха уникални снимки след изравнителното попадение на Адриан Кова в 92-ата минута.



Ето какво написаха от "Лаута" към кадрите:



Моменти на радост след попадението на Адриан Кова в добавеното време на срещата с Черно море!



Локомотив върви уверено в шампионата, като към този момент възпитаниците на Душан Косич са без загуба от началото на сезона - 3 победи и 3 равенства!



Благодарим на всички, които подкрепиха вчера “червено-черните" на стадион “Тича"!



