|Късен гол спаси Локо във Варна! Черно-белите продължават без загуба
|Отборът на Локомотив Пловдив продължи отличната си серия без загуба през новия сезон в шампионата. Черно-белите завършиха 1:1 срещу Черно море в дербито от шестия кръг на Първа лига, което се игра на стадион "Тича" във Варна.
Георги Лазаров (29) се разписа за домакините, а Адриан Кова (90+2) бе точен за пловдивчани, които изиграха може би най-силния си двубой от началото на сезона.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 12 точки, но остават на четвърто място във временното класиране. Със същия актив, но на трето място с по-добра голова разлика, са водените от Илиан Илиев "моряци".
Локомотивци започнаха по-уверено мача и през първите 20-ина минути топката бе предимно в половината на домакините. Първото положение се откри пред Каталин Иту, който отправи силен удар от дистанция, но топката профуча покрай гредата.
В 20-ата минута Каталин Иту проби по десния фланг и центрира по земя в наказателното поле на Черно море. Няколко футболисти се разминаха с топката, която достигна до Енцо Еспиноса. Той шутира с десния крак, но над гредата в аут.
Така се стигна до 29-ата минута, когато Черно море откри резултата при първата си добра атака в мача. Асен Дончев бе изведен с пас по десния фланг, напредна и центрира в пеналта. Там Георги Лазаров засече с глава в мрежата за 1:0. Това бе четвърти гол от началото на сезона за пловдивчанина, който се разписа два пъти и при победата над родния си клуб Ботев (Пд) с 2:1.
Малко след попадението Локомотив Пловдив пропусна изключителен шанс да изравни резултата. Димитър Илиев напредна през центъра и подаде чудесно към Каталин Иту сам срещу вратаря Пламен Илиев. Румънският халф шутира, но стражът на варненци изби с крак.
Пет минути след началото на второто полувреме Адриан Кова опита изстрел, който бе блокиран. Топката се върна у Кова, който комбинира с Ефе Али. Ударът на Али обаче бе слаб и Пламен Илиев спаси.
В 69-ата минута след центриране от корнер Живко Атанасов засече с глава, а вратарят на Локомотив Боян Милосавлиевич показа завиден рефлекс и изби в корнер.
При ответната атака пловдивчани пропуснаха невероятна възможност за гол. Хуан Переа получи пас отляво в наказателното поле, успя да се освободи от защитник на домакините и пусна по земя към Петър Андреев. Той засече с левия крак от 5-6 метра фронтално срещу вратата, но над напречната греда.
В 73-ата минута Локомотив пропусна поредно чисто положение. Каталин Иту проби отляво по тъчлинията, напредна в наказателното поле и шутира, но топката мина на педя от гредата. При тази атака абсолютно свободен пред вратата чакаше Петър Андреев, но не получи топката.
Три минути преди края пропуските на червено-черните продължиха чрез Мартин Атанасов. Младокът получи топката около точката за изпълнение на дузпа и шутира от воле, но твърде неточно.
Така се стигна до втората минута от даденото от съдията допълнително време, когато справедливостта възтържествува и Локомотив Пловдив успя да изравни резултата. Парвиз Умарбаев подаде към Каталин Иту, който стреля, но ударът му бе блокиран. Топката се озова в Адриан Кова, който с мощен десен външен фалц я прати в мрежата за крайното 1:1.
Черно море: Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Даниел Мартин, Давид Телеш, Жоао Педро (84- Мартин Милушев), Николай Златев (67- Бейхан), Асен Чандъров (59- Сидни), Георги Лазаров (84- Димитър Тонев), Васил Панайотов.
Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Тодор Павлов, Мартин Русков (71- Мартин Атанасов), Енцо Еспиноса (57- Николай Николаев), Ивайло Иванов (63- Хуан Переа), Ефе Али, Парвиз Умарбаев, Каталин Иту, Франциско Политино (71- Ивайло Марков), Димитър Илиев (64- Петър Андреев).
