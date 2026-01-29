Крушарски: Мениджърът на Переа най-накрая клекна, условията с Левски са договорени

© Plovdiv24.bg Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски най-после потвърди трансфера на нападателя Хуан Переа! Бизнесменът направи това по време на пресконференция в София.



“Има конкретика за един човек и тя е за Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме - Левски (София). Нека си мине медицинските тестове, а условията са договорени. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията, които имаше", заяви Христо Крушарски.