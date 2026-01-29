ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски: Мениджърът на Переа най-накрая клекна, условията с Левски са договорени
Автор: Стойчо Генов 10:53Коментари (2)1583
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски най-после потвърди трансфера на нападателя Хуан Переа! Бизнесменът направи това по време на пресконференция в София.

“Има конкретика за един човек и тя е за Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме - Левски (София). Нека си мине медицинските тестове, а условията са договорени. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията, които имаше", заяви Христо Крушарски.
Крушарски е паразит за Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
 Крушарски за Петър Андреев: Заслужаваше да го съсипя! Има талант, но спира дотук - изгаснала звезда, която не може да свети!
 Крушарски: Чакаме Херо да спре да реве и да почне да ги тренира, Наумов да си вземе хокейна каска
 Лоша новина от лагера на Локо в Турция, млад футболист се прибира в Пловдив
 Хуан Переа пътува за София, за да премине прегледи в Левски
 Трибуна Бесика: За честта на Пловдив, за Локомотив, до последен дъх!
