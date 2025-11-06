ИЗПРАТИ НОВИНА
Капитанът на Локомотив се връща в игра, Каталин Иту пропуска мача с Берое
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:28Коментари (0)17
© Plovdiv24.bg
Капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев се очаква да се завърне в игра в домакинството срещу Берое. Двубоят на "Лаута“ е в събота от 18:00 часа при закрити врата.

Както е известно, заради инцидента от дербито с Ботев черно-белите бяха наказани за 3 срещи без публика.

Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година бе в групата за сблъсъка с "канарите", но така и не се появи, след като срещата се състоя само 41 минути. До събота ще стане ясно дали Илиев ще може да започне като титуляр, или ще влезе като смяна, което е по-вероятният вариант.

Той получи травма при равенството с Лудогорец (1:1) на "Лаута“ на 14 септември, като бе заменен в 73-ата минута на мача. От тогава лидерът на черно-белите не е играл. Той бе близо до завръщане преди две седмици, но прибърза със заниманията и възстановяването му започна почти отначало.

От вчера Димитър Илиев тренира на пълни обороти с основната група, информира "Тема спорт". Треньорът Душан Косич ще прецени какво е функционалното и физическото състояние на капитана и ще реши в часовете преди двубоя.

Наказан за домакинството срещу заралии е румънецът Каталин Иту.
