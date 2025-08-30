ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо удари Спартак в мач с 2 червени картона и изскочи на първо място в класирането
Автор: Стойчо Генов 20:56Коментари (3)1399
©
Отборът на Локомотив Пловдив продължи чудесната си серия през новия сезон в шампионата и постигна първа победа като гост. Черно-белите надиграха Спартак с 2:1 в мач от седмия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Спартак" във Варна.

Бернардо Коуто (78) бе точен за домакините, а Парвиз Умарбаев (4) и Мартин Русков (84) се разписаха за пловдивчани, които играха около 20 минути с човек по-малко заради втори жълт картон на Тодор Павлов. В самия край на мача бе изгонен и Луис Пахама от Спартак.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 15 точки и изскочиха поне за ден на първо място във временното класиране. "Соколите" пък остават без успех от началото на сезона с 4 точки.

"Смърфовете" започнаха агресивно двубоя и още във втората минута дойде първият удар в тяхна полза. Енцо Еспиноса потърси удобна позиция да стрелба и шутира към вратата, но топката мина над гредата.

Само две минути по-късно Локомотив откри резултата. Адриан Кова намери прекрасно с 30-метров пас Парвиз Умарбаев, който от въздуха с левия крак я прати в горния десен ъгъл на вратаря Ковальов за 0:1. Това определено бе най-красивият гол на черно-белите от началото на сезона.

В 15-ата минута се откри и шанс за домакините. Даниел Иванов получи на границата на наказателното поле и стреля технично, но топката срещна гредата.

В края на първото полувреме Димитър Илиев изведе Адриан Кова отдясно в наказателното поле на домакините. Бранителят отправи диагонален шут, но топката излезе в корнер.

Спартак започна по-активно втората част и на два пъти вратарят Боян Милосавлиевич трябваше да се намесва решително. Първият път бе след пробив и силен диагонален шут на влезлия на смяна Пахама, а след последвалия корнер стражът изби коварен удар на Да Силва.

В 70-ата минута Тодор Павлов първи стигна до топката и я изби от краката на Бернардо Коуто, но след това извърши нарушение. Реферът Георги Гинчев прецени, че то е за жълт картон, който беше втори за защитника и така локомотивци останаха в намален състав.

Осем минути по-късно Спартак изравни резултата. Деян Лозев центрира отдясно на първа греда, където Будинов продължи топката с глава. Николай Николаев не внимаваше и изпусна Бернардо Коуто, който се възползва от ситуацията от непосредствена близост засече с крак за 1:1.

В 84-ата минута Локомотив отново излезе напред в резултата след красив гол. Димитър Илиев центрира от фаул в наказателното поле към Мартин Атанасов. Той игра с глава, подавайки към Мартин Русков, който също с глава засече топката в мрежата за 1:2.

В добавеното време Луис Пахама удари с лакът в лицето Мартин Атанасов, което не бе забелязано от Георги Гинчев. Той обаче бе извикан от VAR, за да преразгледа ситуацията и показа директен червен картон на футболиста на Спартак.

Локомотив Пловдив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Енцо Еспиноса, Тодор ПавловМартин РусковАдриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Жулиен Лами (76- Николай Николаев), Парвиз Умарбаев (76- Мартин Атанасов), Каталин Иту (63- Хуан Переа), Димитър Илиев (63- Франсиско Политино).

Статистика: