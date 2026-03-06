Легендата на Локомотив Пловдив Стефан Драганов - Чоната направи интересен коментар следприпомня на читателите си, че бившият нападател, който е играл още и в Ботев (Пд) и ЦСКА, живее и работи от дълги години в САЩ.Именно там Чоната е изгледал мача заедно с двама свои приятели, които са членове на фенклуба на Локомотив в Атланта.Всички знаем, че загубата е ужасяваща и е срамна, но нека си спестим крайните критики и коментари. Нека поемем дълбоко въздух, стиснем зъби и продължим напред. Знам, че трудно ще се преглътне това поражение, но такъв е животът, труден с препятсвия и затова е интересен.Едно поражение не трябва да обезсмисли като цяло много доброто впечатление, което отборът има през настоящия сезон.Призовавам за пълна подкрепа на отбора и треньора.Поздрави от мен и двама от най-запалените Локомотивци от фен клуба в Атланта - Дончо и Чоката!