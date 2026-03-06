унизителната загуба на любимия му клуб с 0:5 от ЦСКА 1948 на "Лаута".
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че бившият нападател, който е играл още и в Ботев (Пд) и ЦСКА, живее и работи от дълги години в САЩ.
Именно там Чоната е изгледал мача заедно с двама свои приятели, които са членове на фенклуба на Локомотив в Атланта.
Ето какво написа Чоната в личния си профил във Фейсбук:
Всички знаем, че загубата е ужасяваща и е срамна, но нека си спестим крайните критики и коментари. Нека поемем дълбоко въздух, стиснем зъби и продължим напред. Знам, че трудно ще се преглътне това поражение, но такъв е животът, труден с препятсвия и затова е интересен.
Едно поражение не трябва да обезсмисли като цяло много доброто впечатление, което отборът има през настоящия сезон.
Призовавам за пълна подкрепа на отбора и треньора.
Поздрави от мен и двама от най-запалените Локомотивци от фен клуба в Атланта - Дончо и Чоката!
Nako_1912
преди 59 мин.
И друг път сте го яли с по 5 на 0.
Лошо куче11
преди 3 ч. и 38 мин.
Като стигнете зъби отпускай г*з
Лошо куче11
преди 3 ч. и 39 мин.
Като стиснеш зъби , отпускай г*з
baionzi
преди 4 ч. и 24 мин.
Чисто тото!
