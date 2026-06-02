Ръководството на Ботев (Пловдив) води преговори с няколко чуждестранни клуба за провеждане на контролни срещи. Става въпрос за отбори, които ще са на лагери в България, а спарингите ще са на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, твърди "Тема спорт".

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, "канарчетата" се събират за първа тренировка при Станислав Генчев на 11 юни (четвъртък). В клуба не предвиждат лагери, като ще заложат изцяло на условията на клубната си база в "Коматево".

В Ботев се надяват, че горещините няма да са толкова сериозни тогава и това няма да възпрепятства подготовката.