ПФК Ботев Пловдив ще представи новия треньор на представителния отбор в сряда (27 май) в 16,00 часа. Това ще стане на официална пресконференция на стадион “Христо Ботев", информираха "жълто-черните".

За никого вече не е тайна, че предстои вторият престой на Станислав Генчев начело на Ботев. Специалистът бе вече наставник на "канарчетата" през сезон 2023/2024. Той проведе подготовката на тима, но след това стартира с 6 поредни мача без победа и бе уволнен.

За последно Генчев бе треньор на Локомотив София, но се раздели с "железничарите" малко преди края на настоящия сезон.